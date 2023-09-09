Що відбувається в Кривому Розі на місці ракетного удару 

На місці ракетного удару по Кривому Рогу, який росіяни здійснили 8 вересня, працюють спеціалісти.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На жаль, кількість постраждалих дійсно збільшилася - 74 людини. З них 34 перебувають наразі у лікарнях і троє - у важкому стані. Вчора цілий день лікарі боролися за їхні життя. Там дуже великі травми кісток, черепно-мозкові, опіки. Але станом на ранок стан їхній стабільний.

Ми наразі перебуваємо на місці ракетного удару, працюємо зранку. Працює штаб вже другий день. Трьох людей врятували з-під завалів. 82 будинки пошкоджені, з них 23 приватних, а решта - багатоповерхівки, до 2 тисяч квартир. Люди отримують будматеріали, все що необхідно, працюють 48 бригад комунальників. Електро- і водопостачання відновлено у всіх домах, газопостачання в шести будинках з 82 не відновлено. Продовжуємо займатися ліквідацією наслідків", - уточнив Вілкул.

Нагадаємо:

Ракетний удар по місту окупанти завдали 8 вересня приблизно о 9:00. Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ракета влучила в адмінбудівлю поліції. Загинув один чоловік.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни в поєднанні з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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