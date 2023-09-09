Что происходит в Кривом Роге на месте ракетного удара

На месте ракетного удара по Кривому Рогу, который россияне совершили 8 сентября, работают специалисты.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"К сожалению, количество пострадавших действительно увеличилось — 74 человека. Из них 34 находятся сейчас в больницах и трое — в тяжелом состоянии. Вчера целый день врачи боролись за их жизни. Там очень большие травмы костей, черепно-мозговые, ожоги. Но по состоянию на утро состояние их стабильное.

Мы сейчас находимся на месте ракетного удара, работаем утром. Работает штаб уже второй день. Три человека спасли из-под завалов. 82 дома повреждены, из них 23 частных, а остальные – многоэтажки, до 2 тысяч квартир. Люди получают стройматериалы, все что нужно, работают 48 бригад коммунальщиков. Электро- и водоснабжение восстановлено во всех домах, газоснабжение в шести домах из 82 не восстановлено. Продолжаем заниматься ликвидацией последствий", – уточнил Вилкул.

Напомним:

Ракетный удар по городу оккупанты нанесли 8 сентября примерно в 9:00. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ракета попала в админздание полиции. Погиб один человек.

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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