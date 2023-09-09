Раввины Европы выступили против демонизации Азербайджана в армянской пропаганде

С 27 августа по 7 сентября 86 духовных авторитетов иудаизма в Европе, Америке и мусульманских странах, а также десятки еврейских религиозных СМИ по всему миру выступили против использования армянскими деятелями, включая премьера Армении Пашиняна, темы Холокоста в рамках кампании по демонизации Азербайджана.

Об этом сообщает телеграм-канал AzFront

50 ведущих раввинов, представляющих крупнейшее объединение иудейских религиозных деятелей (Rabbinical Center of Europe), 6 сентября направили официальные письма премьеру и президенту Армении. Они потребовали немедленно и полностью прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой ради достижения каких-либо политических целей. Как подчеркивается в послании, этот посыл должен быть принят к сведению всеми соответствующими государственными органами, представляющими армянский народ. Раввины Европы также выразили "глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с руководством Исламской Республики Иран - страны, которая открыто и публично призывает к уничтожению Израиля.

На официальном сайте Rabbinical Center of Europe лидеры Армении поддаются осуждению за использование риторики Холокоста в кампании против Азербайджана.

В свою очередь, американская ассоциация The Israel Heritage Foundation, созданная пережившими Холокост, в официальном заявлении подчеркивает: "Мы не одобряем их попытки каждый раз использовать "Холокост" при обсуждении ситуации в Карабахском регионе, и твердо заявляем, что любые сравнения с Холокостом необоснованы и неоправданы".

Один из основных рупоров самого влиятельного в США движения иудаизма ХАБАД, издание Chabadinfo, назвало обвинения в адрес официального Баку по поводу "геноцида" армян в азербайджанском Карабахе "клеветнической кампанией".

Общеевропейское еврейское издание на немецком языке Jüdisches Europa отмечает, что проведение аналогий между нацистской политикой "окончательного решения еврейского вопроса" и отношением Азербайджана к армянам в Карабахе, как это делает премьер Армении, совершенно безосновательно. Jüdisches Europa подчеркивает, что относительно обвинений Азербайджана в "геноциде" армян никаких видимых доказательств нет.

"Зависимые от Ирана армянские лидеры уже заявляют в ООН о "геноциде голодом", а социальные сети изобилуют фотографиями шумных ресторанов и роскошных свадеб в анклаве с грудами жареного мяса и пирожными размером с человеческий рост... пока нет видимых доказательств утверждений о "голодающем населении", что должно было бы быть довольно легко в наш век глобальных электронных СМИ", - констатирует Jüdisches Europa.

"Я в шоке от комментариев политического армянского лидера, сравнивающего нынешнюю ситуацию с уничтожением евреев во время Шоа (Холокоста)", - написал на персональной Facebook-странице Бруно Фишзон, Главный раввин департамента Мозель на северо-востоке Франции и города Мец. А венский раввин Арье Фолгер обвинил в политизации гуманитарной помощи французских муниципальных деятелей, которые в конце августа пытались проехать из Армении в азербайджанский Карабах без согласования с официальным Баку.

Как отметил бакинский раввин Замир Исаев, "США и ЕС прилагают усилия ради заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Оказание психологического давления (на Азербайджан), посредством привязки темы "геноцида", лишь наносит ущерб переговорному процессу".

Среди европейских духовных авторитетов иудаизма, выступивших против методов армянской пропаганды и демонизации Азербайджана, выделяются: глава Раввинского суда Федерации синагог Британии Лихтенштейн, раввин Страсбурга и Рейнской области Франции Вайль, Главный раввин Гааги Кацман и др. Весь список вы можете увидеть здесь.

Вместе с единоверцами в крупнейших центрах Европы выступили и священнослужители иудаизма ряда городов Украины, которые уже более полутора лет подвергаются ракетным обстрелам и атакам иранских дронов: главные раввины Львова, Житомира, Ужгорода, а также глава иудейской религиозной общины Одессы.