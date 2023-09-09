Рабини Європи виступили проти демонізації Азербайджану в вірменській пропаганді

З 27 серпня до 7 вересня 86 духовних авторитетів іудаїзму в Європі, Америці та мусульманських країнах, а також десятки єврейських релігійних ЗМІ по всьому світу виступили проти використання вірменськими діячами, включаючи прем'єра Вірменії Пашиняна, теми Голокосту в рамках кампанії з демонізації Азербайджану.

Про це повідомляє телеграм-канал AzFront

50 провідних рабинів, які представляють найбільше об'єднання іудейських релігійних діячів (Rabbinical Center of Europe), 6 вересня надіслали офіційні листи до прем'єра і президента Вірменії. Вони вимагали негайно і повністю припинити використання теми Голокосту вірменською пропагандою задля досягнення будь-яких політичних цілей. Як підкреслюється в посланні, цей посил має бути прийнятий до відома всіма відповідними державними органами, що представляють вірменський народ. Рабини Європи також висловили глибоке розчарування співпрацею уряду Вірменії з керівництвом Ісламської Республіки Іран – країни, яка відкрито та публічно закликає до знищення Ізраїлю.

На офіційному сайті Rabbinical Center of Europe наголошується на засудженні лідерів Вірменії за використання риторики Голокосту в кампанії проти Азербайджану.

У свою чергу, американська асоціація The Israel Heritage Foundation, створена людьми, які пережили Голокост, в офіційній заяві наголошує: "Ми не схвалюємо їх спроби щоразу використовувати "Холокост" при обговоренні ситуації в Карабахському регіоні, і твердо заявляємо, що будь-які порівняння з Голокостом необґрунтовані й невиправдані".

Один з основних рупорів найвпливовішого в США руху іудаїзму ХАБАД, видання Chabadinfo, назвало звинувачення на адресу офіційного Баку з приводу "геноциду" вірмен в азербайджанському Карабаху "наклепницькою кампанією".

Загальноєвропейське єврейське видання Jüdisches Europa зазначає, що проведення аналогій між нацистською політикою "остаточного вирішення єврейського питання" та ставленням Азербайджану до вірмен у Карабаху, як це робить прем'єр Вірменії, є абсолютно безпідставним. Jüdisches Europa наголошує, що щодо звинувачень Азербайджану в "геноциді" вірмен жодних видимих доказів немає.

"Залежні від Ірану вірменські лідери вже заявляють в ООН про "геноцид голодом", а соціальні мережі рясніють фотографіями галасливих ресторанів і розкішних весіль в анклаві з купами смаженого м'яса і тістечками розміром з людське зростання... поки немає видимих доказів тверджень про голодування населення, що мало би бути досить легко в наше століття глобальних електронних ЗМІ", - констатує Jüdisches Europa.

"Я в шоці від коментарів політичного вірменського лідера, який порівнює нинішню ситуацію зі знищенням євреїв під час Шоа (Холокосту)", - написав на персональній Facebook-сторінці Бруно Фішзон, Головний рабин департаменту Мозель на північному сході Франції та міста Мец. А віденський рабин Ар'є Фолгер звинуватив у політизації гуманітарної допомоги французьких муніципальних діячів, які наприкінці серпня намагалися проїхати з Вірменії до азербайджанського Карабу без погодження з офіційним Баку.

Як зазначив бакинський рабин Замир Ісаєв, США та ЄС докладають зусиль задля укладання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Надання психологічного тиску (на Азербайджан) за допомогою прив'язки теми "геноциду" лише завдає шкоди переговорному процесу.

Серед світових духовних авторитетів іудаїзму, які виступили проти методів вірменської пропаганди та демонізації Азербайджану, виділяються голова Равинського суду Федерації синагог Британії Ліхтенштейн, рабин Страсбурга та Рейнської області Франції Вайль, глава Рабинського суду Парижа Коен, Головний рабин Гааги Кацман тa ін. Bесь список можнa побачити тут.

Разом із єдиновірцями у найбільших центрах Європи виступили і священнослужителі іудаїзму низки міст України, які вже понад півтора року зазнають ракетних обстрілів та атак іранських дронів: головні рабини Львова, Житомира, Ужгорода, а також голова іудейської релігійної громади Одеси.