У ЗСУ розповіли про просування біля Роботиного: "Видавлюємо противника"

Росіяни намагаються відновити втрачені позиції, але безуспішно.
Збройні сили України нешвидко, але поступово просуваються біля Роботиного Запорізької області.
Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни намагаються відновити втрачені позиції, але безуспішно.
Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є", - сказав він.
Тим часом росіяни продовжують перекидати у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. ЗСУ стримують наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.
"Там ворог більше застосовує підрозділи "шторм-z". Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області", - сказав Штупун.
Додамо, російська окупаційна армія перекинула до Роботиного Запорізької області підрозділи з інших напрямків, аби замінити розбиті. Такі дії ворога можуть обмежити здатність військ РФ наступати на інших ділянках фронту.
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