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У ЗСУ розповіли про просування біля Роботиного: "Видавлюємо противника"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У ЗСУ розповіли про просування біля Роботиного: "Видавлюємо противника"

У ЗСУ розповіли про просування біля Роботиного / Фото: ТСН.ua

Росіяни намагаються відновити втрачені позиції, але безуспішно.

Збройні сили України нешвидко, але поступово просуваються біля Роботиного Запорізької області. 

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни намагаються відновити втрачені позиції, але безуспішно.

Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є", - сказав він.

Тим часом росіяни продовжують перекидати у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. ЗСУ стримують наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

"Там ворог більше застосовує підрозділи "шторм-z". Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області", - сказав Штупун.

Додамо, російська окупаційна армія перекинула до Роботиного Запорізької області підрозділи з інших напрямків, аби замінити розбиті. Такі дії ворога можуть обмежити здатність військ РФ наступати на інших ділянках фронту.

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Дата публікації
Перегляди
172
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