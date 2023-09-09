Генштаб повідомив, де відбуваються найзапекліші бої на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах країни.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах для недопущення перекидання українськх військ на загрозливі напрямки.

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви. Загарбники також прагнуть повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на ці напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув'язнених.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, здійснюють штурмові дії і метр за метром відвойовують українську землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилах противника.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одного удару по пункту управління та по одного ‒ по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено склад боєприпасів, дев'ять артилерійських засобів, шість пунктів управління та станцію радіоелектронної боротьби ворога", ‒ зазначили у Генштабі.

Раніше аналітики повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і в західній частині Запорізької області.

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