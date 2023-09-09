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Генштаб сообщил, где проходят самые ожесточенные бои на фронте

Генштаб сообщил, где проходят самые ожесточенные бои на фронте

Ситуация на фронте остается сложной / Фото: Associated Press

ВСУ отразили все атаки.

За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В сутки враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам страны.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы. Захватчики также стремятся вернуть под свой контроль позиции в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Для восполнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на эти направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных. 

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают давить на врага, совершают штурмовые действия и метр за метром отвоевывают украинскую землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Противник перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Так, Силами обороны в районе Роботино Запорожской области было отражено более 10 таких попыток.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, одного удара по пункту управления и по одному – по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем был поражен состав боеприпасов, девять артиллерийских средств, шесть пунктов управления и станцию радиоэлектронной борьбы врага", – отметили в Генштабе.

Ранее аналитики сообщили, что украинские войска продлили наступательные действия под Бахмутом и в западной части Запорожской области.

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