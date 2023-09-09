У Кремлі наголошують, що умови РФ щодо "зернової угоди" відомі і не потребують тлумачень.

У Російській Федерації заявляють, що їх не влаштовують запропоновані умови поновлення "зернової угоди". Москва вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей.

Про це заявив прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Наприклад, зараз говориться, що західники нібито готові пообіцяти відкрити SWIFT для "дочки" "Россільгоспбанку". Але справа в тому, що в домовленості йдеться про те, що SWIFT має бути відкритим для "Россільгоспбанку", а не для "дочки", - висловився Пєсков.

За словами представника Кремля, "йдеться про те, що потрібно все-таки повернутися до основ, до тих домовленостей, які були спочатку".

"Президент чітко сказав, що в той момент, коли їх буде виконано, відразу ж поновиться угода, але не навпаки. Оскільки було вже багато обіцянок, ми вважаємо себе в праві і вважаємо себе зобов'язаними спочатку дочекатися цього виконання, а потім уже поновлювати цю угоду", - цинічно заявив Пєсков.

Ба більше - він заявив, що "всі умови чудово відомі, не потребують жодних спотворень, тлумачень, вони абсолютно конкретні, і все це абсолютно реалізовано".

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікувало статтю про таємні переговори ООН з Росією - між генсеком Антоніу Гутеррешем та очільником російського МЗС Сергієм Лаврови. У розпорядження ЗМІ потрапив лист, у якому нібито йдеться про можливе послаблення санкцій проти Москви. Зазначається, що частина обмежень може бути знята в обмін на відновлення "зернової угоди".

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