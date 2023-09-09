Змієносець: що треба знати про 13-й знак зодіаку

В астрології сузір'я Змієносця входить у зодіакальний круг між Скорпіоном і Стрільцем, однак за традицією до зодіакального сузір'ям не зараховується.

13-й зодіакальний знак називають Змієносцем. Це зодіакальне сузір'я, розташоване між Скорпіоном і Стрільцем, Сонце в якому перебуває від 30 листопада до 17 грудня.

Астрологиня Альбіна Пономаренко пояснила, чим особливий новий знак Зодіаку.

"Є така авестійська школа астрології, яка говорить про те, що є такий знак зодіаку. Але це представник одного з 12 знаків вищого зодіакального кола. Там є принципи, за якими вмикається це верхнє коло. Є 12 традиційних класичних знаків, як у класичній європейській астрології, але вмикається верхнє коло, де вмикається Змієносець. Там на кордоні двох знаків Зодіаку мають перебувати планети. І якщо в гороскопі людини такі показники є, то в неї проявляється знак Змієносця. Це сміливість, це відвага, симбіоз між Скорпіоном і Стрільцем. Можу сказати як астропсихолог, що прояви Скорпіона в принципі нічим не відрізняються від Змієносця. Це як вищий аспект цього знаку. Або вплив Стрільця - це так само войовничий знак, інтелектуальний і сміливий," - сказала вона.

Як з'явився 13-й знак зодіаку Змієносець

За даними NASA, зодіак базувався на уявленні про світ вавилонян, які жили три тисячоліття тому. Вони створили знаки зодіаку для своєї зручності, використовуючи фізичне розташування Землі 3000 років тому та розділивши зодіак на 12 рівних частин. Вавилоняни вже мали 12-місячний календар, заснований на місячних фазах, тому вони пропустили 13-й знак, який не робив його акуратним. Змієносець був 13-м сузір'ям, яке вавилоняни визнавали, але не згадували.

Через те, що вісь Землі дещо змістилася, вертикальна лінія між Землею, Сонцем і сузір’ям не вказує в тому самому напрямку, як раніше. Таким чином, у той час, як вавилоняни дивилися догори, щоб побачити одне сузір’я в певну дату, ми можемо бачити зовсім інше.

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