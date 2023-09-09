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Зеленський відповів, чи можливий компроміс з Кремлем щодо миру

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський відповів, чи можливий компроміс з Кремлем щодо миру

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський навів приклади інших країн, які зазнали нападу Росії та продовжують бути частково окупованими Москвою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкидає припущення про те, що нібито настав час домовитися про мир із Кремлем.

Про це глава держави сказав СNN.

"Коли ви хочете мати компроміс або діалог із кимось, ви не можете це зробити з брехуном", – сказав президент.

За його словами, смерть ватажка вагнерівців Євгена Пригожина показує, що відбувається, коли люди укладають угоди з російським президентом Володимиром Путіним.

"Драматична смерть ватажка ПВК "Вагнер", чий літак розбився через кілька тижнів після спроби заколоту проти військового керівництва Москви, була попередженням, до якого варто дослухатися", - зазначив Зеленський.

Зокрема, він пригадав приклади інших країн, які зазнали нападу Росії та продовжують бути частково окупованими Москвою.

"Чи бачили ви якийсь компроміс із боку Путіна в інших питаннях? З Грузією? З Молдовою?", – риторично запитав Зеленський.

Крім того, президент України Володимир Зеленський вважає, що санкційний наступ світу проти Росії має посилитися.

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Дата публікації
Перегляди
2576
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