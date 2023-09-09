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У московських аеропортах скасували рейси - рос"ЗМІ"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У московських аеропортах скасували рейси - рос"ЗМІ"

Наразі незрозуміло, чому робота летовищ призупинена / Фото: Вікіпедія

Останнім часом таке скасування часто відбувається.

Щонайменше 13 рейсів затримано та чотири скасовано у трьох московських аеропортах - "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Про це повідомили рос"ЗМІ".

Наразі про причини рейсів не повідомляється, хоча моніторингові канали подейкують про план "Ковер" та чергову атаку невстановлених безпілотників на столицю Москви. Наразі ця інформація потребує уточнення.

Як повідомлялося, мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що у Раменському міському окрузі РФ вночі 7 вересня нібито було збито безпілотник, який летів на Москву.

Також у Росії заявили, що в ніч проти 5 вересня невідомі безпілотники намагалися атакувати Москву. Через наліт БпЛА близько 40 рейсів затримано і два скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово".

Крім того, росіяни заявили, що в Московській області сили ППО збили безпілотник у ніч проти 1 вересня. Через це в аеропортах затрималися десятки авіарейсів.

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Перегляди
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