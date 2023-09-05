У Росії ППО "Панцир С-1" встановили біля резиденції Путіна (супутникові фото)

Як свідчать супутникові фото, ППО встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьові.

Розхвалену систему протиповітряної оборони "Панцир С-1" встановили поблизу резиденції президента РФ Володимира Путіна біля Москви.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода із посиланням на геолокаційні фото.

Журналісти видання вивчили сюжет пропагандистського телеканал "Росія", який показав відео будівництва нового майданчика для розміщення ППО "Панцир С-1" у Москві. За геолокаційними даними, вона розташована поряд із селищем Заріччя, що під Москвою.

Позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми, які видно на супутниковому знімку Planet.com 3 вересня 2023 року. Як свідчить фото, вони встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьові.

Радіо Свобода вивчило також супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков’ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту Москви від БПЛА – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф’єво. За їхньою інформацією, позиції ППО зазнали схожих змін: майданчики були вкриті бетонними плитами, обнесені парканами, а самі "Панцирі" поставили на подіуми.

Супитникове фото розташування ППО у РФ. Фото: Planet

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня безпілотники знову налетіли на Москву.

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