У Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади

У ніч проти 8 вересня 2023 року у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що у Москві спалахнула пожежа.

Спочатку інформували, що вогонь спалахнув на сході Москви.

У районі Новогирєєво (район Москви - ред.) було видно великий стовп чорного диму, пожежу на вулиці Кусковській. За даними МНС, заявка надійшла з будівлі, де знаходиться Федеральна митна служба. На місце виїхали оперативні служби.

Також на місці пожежі у Новогирєєво чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, горять склади, площа пожежі уточнюється.

"Гори-гори ясно, щоб не погасло", - коментують відео у соціальних мережах.

Пізніше рос"ЗМІ" повідомили наступне: "пожежа сталася в ніч проти п'ятниці на сході Москви - на вулиці Кусковській, 26б, у Новогирєєво горить склад, повідомляє столичний главк МНС.

"Згідно з даними з відкритих джерел, у будівлі за цією адресою знаходиться серед іншого склад холодильників", - йдеться у повідомленні.

Пожежа у Москві палала довго. Мовляв, «гасіння ускладнює високе пожежне навантаження усередині будівлі». Інформації щодо постраждалих немає. У ліквідації пожежі було задіяно понад 90 осіб та 29 одиниць техніки.

Нагадаємо, що раніше у Курську було чути звук вибуху.

Додамо, що у серпні на Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух.

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