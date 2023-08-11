У підмосковному Одінцово горить великий склад

У МЗС РФ заявили, що пожежу вже вдалось локалізувати.

У російському місті Одінцово, яке знаходиться у Московській області, сталась велика пожежа на складі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що пожежа загальною площею 2 тисячі квадратних метрів сталась на Зеленій вулиці в Одінцово, де розташовані склади пивної продукції.

На місце прибули пожежники та спецтехніка, у МЗС РФ заявили, що пожежу вже вдалось локалізувати.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосковʼї в районі аеропорту Домодєдово пролунало два вибухи, після чого зайнялась пожежа.

Крім того, ми раніше інформували, що на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ 9 серпня пролунав потужний вибух.

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