У підмосковному Одінцово горить великий склад

У МЗС РФ заявили, що пожежу вже вдалось локалізувати.
У російському місті Одінцово, яке знаходиться у Московській області, сталась велика пожежа на складі.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Місцеві жителі повідомляють, що пожежа загальною площею 2 тисячі квадратних метрів сталась на Зеленій вулиці в Одінцово, де розташовані склади пивної продукції.
На місце прибули пожежники та спецтехніка, у МЗС РФ заявили, що пожежу вже вдалось локалізувати.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосковʼї в районі аеропорту Домодєдово пролунало два вибухи, після чого зайнялась пожежа.
Крім того, ми раніше інформували, що на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ 9 серпня пролунав потужний вибух.
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