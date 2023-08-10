Армія США розпочне випробання лазерної ППО: деталі

Армія США отримає останній прототип 50-кіловатного лазера на базі Stryker. Так, солдати почнуть з'ясовувати, як використовувати його в бою разом із традиційною кінетичною зброєю.

Про це повідомляє Breaking Defense.

"Що ми ще не знаємо про системи спрямованої енергії, то це як боротися з лазерами на полі бою, як інтегрувати кінетичні та некінетичні ефектори, такі як спрямована енергія та наші традиційні ракети ППО, у бойовий простір", – заявив генерал-лейтенант Роберт Раш, директор армійського управління оперативних можливостей та критичних технологій (RCCTO).

Є нюанс

Рашу та його команді доручено спостерігати за розробкою трьох програм спрямованої енергії. Так, Raytheon (RTX) працює над системою протиповітряної оборони ближньої дії спрямованого енергетичного маневру на базі Styker або DE M-SHORAD для збиття безпілотників 1-3 класів, а також ракет, артилерії й мінометів. Компанія вже передала три прототипи, наступного місяця очікується четвертий.

Після того, як солдати отримають машини, вони почнуть розробляти тактику, методи та процедури. Вони тренуватимуться перед майбутньою оперативною оцінкою. Військові також отримають кінетичний варіант системи захисту на базі транспортного засобу M-SHORAD, щоб вони могли випробувати обидва варіанти разом та з'ясувати, яким має бути правильне поєднання протидії БПЛА.

Якщо говорити про надійність, Раш висловив побоювання щодо пошуку компонентів для зброї спрямованої енергії. "Лазери складні. Це не Humvee, який стоїть в автопарку", – додав генерал-лейтенант Деніел Карблер, голова Командування космічної та протиракетної оборони армії США та Об'єднаного командування функціонального компонента комплексної протиракетної оборони.

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