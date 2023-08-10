Армия США приступит к испытанию лазерной ПВО: детали

Армия США получит последний прототип 50-киловаттного лазера на базе Stryker. Так, солдаты начнут выяснять, как использовать его в бою вместе с традиционным кинетическим оружием.

Об этом сообщает Breaking Defense.

"Что мы еще не знаем о системах направленной энергии, то это как бороться с лазерами на поле боя, как интегрировать кинетические и некинетические эффекторы, такие как направленная энергия и наши традиционные ракеты ПВО в боевое пространство", — заявил генерал-лейтенант Роберт Раш, директор армейского управления оперативных возможностей и критических технологий (RCCTO).

Есть нюанс

Рашу и его команде поручено наблюдать разработку трех программ направленной энергии. Так, Raytheon (RTX) работает над системой противовоздушной обороны ближнего действия направленного энергетического маневра на базе Styker или DE M-SHORAD для уничтожения беспилотников 1-3 классов, а также ракет, артиллерии и минометов. Компания уже передала три прототипа, в следующем месяце ожидается четвертый.

После того, как солдаты получат машины, они начнут разрабатывать тактику, методы и процедуры. Они будут тренироваться перед предстоящей оперативной оценкой. Военные также получат кинетический вариант системы защиты на базе транспортного средства M-SHORAD, чтобы они могли опробовать оба варианта вместе и выяснить, каким должно быть правильное сочетание противодействия БПЛА.

Если говорить о надежности, Раш выразил опасение поиска компонентов для оружия направленной энергии. "Лазеры сложны. Это не Humvee, стоящий в автопарке", – добавил генерал-лейтенант Дэниел Карблер, глава Командования космической и противоракетной обороны армии США и Объединенного командования функционального компонента комплексной противоракетной обороны.

Читайте также: