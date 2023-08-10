Взрывы в Домодедово: власти Москвы заявили об "успешной" работе ПВО

Сообщается, что беспилотники были якобы сбиты в 4 часа утра.

Мэр российской столицы заявил, что ночью в сторону Москвы летели два неизвестных БПЛА, якобы уничтожившие силы ПВО.

Также читайте Сильный взрыв на военном заводе под Москвой попал на видео: количество погибших резко возросло

Об этом говорится в сообщении в Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

Он заявил, что беспилотники были якобы сбиты в 4 часа утра.

"Ночью, около четырех часов утра, силы ПВО сбили два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в сообщении указывается о временном закрытии работы аэропорта "Внуково" из-за "подозрительной активности в небе". Поэтому задерживается минимум 5 рейсов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего загорелся пожар.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ занимались созданием бомбардировщика нового поколения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.