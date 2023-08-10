Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Домодедово: власти Москвы заявили об "успешной" работе ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2534
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Домодедово: власти Москвы заявили об "успешной" работе ПВО

Пожар в Домодедово после взрывов/Фото: Astra

Сообщается, что беспилотники были якобы сбиты в 4 часа утра.

Мэр российской столицы заявил, что ночью в сторону Москвы летели два неизвестных БПЛА, якобы уничтожившие силы ПВО.

Об этом говорится в сообщении в Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

Он заявил, что беспилотники были якобы сбиты в 4 часа утра.

"Ночью, около четырех часов утра, силы ПВО сбили два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в сообщении указывается о временном закрытии работы аэропорта "Внуково" из-за "подозрительной активности в небе". Поэтому задерживается минимум 5 рейсов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего загорелся пожар.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ занимались созданием бомбардировщика нового поколения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2534
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация