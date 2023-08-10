Взрывы в Домодедово: власти Москвы заявили об "успешной" работе ПВО

Сообщается, что беспилотники были якобы сбиты в 4 часа утра.
Мэр российской столицы заявил, что ночью в сторону Москвы летели два неизвестных БПЛА, якобы уничтожившие силы ПВО.
Об этом говорится в сообщении в Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.
Он заявил, что беспилотники были якобы сбиты в 4 часа утра.
"Ночью, около четырех часов утра, силы ПВО сбили два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в сообщении указывается о временном закрытии работы аэропорта "Внуково" из-за "подозрительной активности в небе". Поэтому задерживается минимум 5 рейсов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего загорелся пожар.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ занимались созданием бомбардировщика нового поколения.
Читайте также:
- Сильный взрыв на военном заводе под Москвой попал на видео: количество погибших резко возросло
- Россиянка после взрыва на заводе под Москвой сразу бросилась мародерить у пострадавших: забавное видео
- В Москве заявили о новой атаке беспилотников