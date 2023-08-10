Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.
Всю территорию Украины охватила воздушная тревога.
Об этом сообщают воздушные силы.
"Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщалось об опасности ударных БПЛА врага в Ровенской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях.
Местные жители сообщили о звуках взрывов на юге Ровенщины.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела кафиров в Херсоне погибла 16-летняя Влада Веремеенко. Ее сердце остановилось в больнице.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры трижды обстреляли Никопольщину в ночь на 9 августа, в результате чего погибли, ранены и разрушены.
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