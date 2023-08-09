Россияне в течение суток 12 раз обстреляли Сумскую область

В результате обстрелов было зафиксировано 76 взрывов в 7 общинах.

Российские агрессоры в течение 8 августа 12 раз обстреляли Сумскую область.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В Краснопольской общине зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).

В Белопольской общине также зафиксирован минометный обстрел (24 взрыва). В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и 2 летние кухни.

В Великописаревской общине зафиксирован артиллерийский обстрел (19 взрывов).

По Хотинской общине враг избивал из миномета (12 взрывов).

В Зноб-Новгородской общине зафиксирован артиллерийский обстрел (10 взрывов).

По Новослободской общине противник избивал из артиллерии (3 взрыва).

По Эсманской общине избивал миномет (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска 105 раз обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области, убив человека и еще одного ранив.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска 68 раз обстреляли Херсонскую область, попав по жилым кварталам и убив человека.

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