Росіяни протягом доби 12 разів обстріляли Сумську область

В результаті обстрілів було зафіксовано 76 вибухів у 7 громадах.

Російські агресори протягом 8 серпня 12 разів обстріляли Сумську область.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).

У Білопільській громаді також зафіксовано мінометний обстріл (24 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та 2 літні кухні.

У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (19 вибухів).

По Хотінській громаді ворог бив з міномету (12 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (10 вибухів).

По Новослобідській громаді противник бив з артилерії (3 вибухи).

По Есманській громаді бив міномет (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська 105 разів обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, вбивши людину і ще одну поранивши.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область, поціливши по житлових кварталах і вбивши людину.

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