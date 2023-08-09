У Вашингтоні прокоментували інформацію про замах на Зеленського

У Держдепі заявили, що зараз можна спостерігати шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні.

У Вашингтоні підтримують наміри Києва притягнути до відповідальності людей, які беруть участь у підготовці замахів на керівництво України під час війни, а також здійснюють шпигунську діяльність на користь Росії.

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Про це сказав у вівторок речник Держдепартаменту США Метью Міллер на прохання прокоментувати повідомлення про запобігання замаху на Президента України, повідомляє Укрінформ.

"Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу", - зазначив представник Білого дому.

Він зазначив, що у Вашингтоні бачили інформацію про потенційну підготовку замаху на Зеленського, але залишають за українською стороною право коментувати деталі.

"Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії", - заявив Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український президент Володимир Зеленський каже, що вже понад рік щоденна небезпека стала частиною його життя. Втім, до таких відчуттів він вже звик.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував статтю американського видання Politico про те, що Україна має план на випадок загибелі президента Зеленського.

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