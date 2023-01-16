ЦРУ теж постаралось: Зеленському вдалося уникнути 12 замахів на його життя

Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного наступу пережив понад 12 окремих замахів на його життя з боку російських військ.

Про це пише публіцист Кріс Віппл з посиланням на дані українських чиновників, які він наводить у своїй ще не опублікованій книзі, копію якої отримало видання The Independent.

У книзі вказано, що в період перед повномасштабним вторгненням в Україну з таємним візитом прибув директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Він начебто отримав від президента США Джо Байдена вказівку розповісти Зеленському "точні деталі змови росіян".

"Це відразу ж привернуло увагу Зеленського, він був приголомшений і вражений цією новиною", - наводить Independent цитату з книги Віппла.

У виданні додають, що загалом від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з них вдалося уникнути завдяки американським розвідданим, які Бернс розкрив під час візиту до Києва.

"Ці відомості були настільки докладними, що допомогли силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам на його життя з боку Росії", - зазначає американський публіцист.

Нагадаємо, у травні 2022 року президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю австралійському каналу Nine Network, що на той момент вже вдалося зірвати щонайменше 10 замахів на його життя, які готували росіяни.

За його словами, у разі успішного на нього замаху в Україні створили "дзеркальний" Кабмін. Зеленський каже, що українська влада розуміє всі ризики, тому має план "Б", якщо все ж російським військовим вдасться успішно виконати замахи на керівництво України, передусім на президента.

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