В Вашингтоне прокомментировали информацию о покушении на Зеленского

В Госдепе заявили, что сейчас можно наблюдать шпионскую и разведывательную активность России в Украине.

В Вашингтоне поддерживают намерения Киева привлечь к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство Украины во время войны, а также осуществляющих шпионскую деятельность в пользу России.

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Об этом сказал во вторник спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер по просьбе прокомментировать сообщение о предотвращении покушения на Президента Украины, сообщает Укринформ.

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени", — отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что в Вашингтоне видели информацию о потенциальной подготовке покушения на Зеленского, но оставляют за украинской стороной право комментировать детали.

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", – заявил Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский говорит, что уже больше года ежедневная опасность стала частью его жизни. Впрочем, к таким ощущениям он уже привык.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал статью американского издания Politico о том, что у Украины есть план на случай гибели президента Зеленского.

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