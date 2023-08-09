Латвія терміново посилить кордон з Білоруссю: що сталося

Кабінет міністр Латвії оголосив про посилення систем охорони кордону з Білоруссю на наступні шість місяців.

Про це повідомляє уряд Латвії.

У повідомленні вказується що подібне рішення у Ризі ухвалили для забезпечення недоторканності державного кордону країни та запобігання загрозам, беручи до уваги велику кількість незаконних спроб перетину та тенденцією до її зростання.

Повідомляється, що з 11 серпня 2021 року понад 14 000 осіб робили спроби незаконного перетину кордону Латвії, зокрема з 1 січня 2023 року до 7 серпня 2023 року – 5 461 особа.

Рішення уряду Латвії передбачає посилене спостереження на латвійсько-білоруському кордоні прикордонниками за підтримки збройних сил та поліції – з 11 серпня 2023 року до 10 лютого 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державна служба охорони кордону Латвії повідомила, що білоруські прикордонники у неділю, 6 серпня, допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до країни.

Крім того, ми раніше інформували, що Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів Литви та Польщі.

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