Латвия срочно усилит границу с Беларусью: что произошло

Кабинет Министр Латвии объявил об усилении систем охраны границы с Беларусью на следующие шесть месяцев.

Об этом сообщает правительство Латвии.

В сообщении указывается, что подобное решение в Риге было принято для обеспечения неприкосновенности государственной границы страны и предотвращения угроз, учитывая большое количество незаконных попыток пересечения и тенденцией к ее росту.

Сообщается, что с 11 августа 2021 года более 14 000 человек предпринимали попытки незаконного пересечения границы Латвии, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года – 5 461 человек.

Решение правительства Латвии предусматривает усиленное наблюдение на латвийско-белорусской границе пограничниками при поддержке вооруженных сил и полиции – с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что государственная служба охраны границы Латвии сообщила, что белорусские пограничники в воскресенье, 6 августа, помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор и попасть в страну.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши.

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