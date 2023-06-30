Боевики "Вагнера" могут прорываться из Беларуси в ЕС под видом мигрантов — президент Литвы

Страны Запада должны детально проанализировать все вызовы, которые может вызвать перемещение боевиков группы "Вагнера" в Беларусь.

Перемещение "вагнеровцев" вБеларусь может вызвать риски, что боевики этой террористической организации будут пытаться прорваться в Евросоюз под видом нелегальных мигрантов.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

Литовский президент заявил, что страны Запада должны детально проанализировать все вызовы, которые может вызвать перемещение боевиков группы "Вагнера" в Беларусь, чтобы быть готовым им противостоять.

"Однажды среди этих нелегальных мигрантов могут появиться "вагнеровцы". Готовы ли мы к такому вызову? Такую вероятность тоже нельзя исключать", — отметил Науседа.

Литовский президент заявил, что в настоящее время в разведке нет данных о том, что в Беларусь, кроме главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, прибыли еще какие-то члены его террористической организации, но к этому следует подготовиться.

"Мы должны понимать, что нелегальная миграция или инструментализованная миграция, которую используют такие тираны как Александр Лукашенко или Владимир Путин – это совсем другая миграция. И на такой вид миграции тоже нужны решения", – добавил Гитанас Науседа.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что в настоящее время неизвестна цель перемещения боевиков группы "Вагнера" в Беларусь.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил, как мятеж ПИК "Вагнер" в России повлиял на ситуацию на фронте, а также угрозу со стороны этих наемников в Беларуси.

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