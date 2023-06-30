Бойовики "Вагнера" можуть прориватись з Білорусі до ЄС під виглядом мігрантів — президент Литви

Країни Заходу повинну детально проаналізувати всі виклики, які може викликати переміщення бойовиків групи "Вагнера" до Білорусі.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі може викликати появу ризиків, що бойовики цієї терористичної організації будуть намагатись прорватись до Євросоюзу під виглядом нелегальних мігрантів.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує LRT.

Литовський президент заявив, що країни Заходу повинну детально проаналізувати всі виклики, які може викликати переміщення бойовиків групи "Вагнера" до Білорусі, щоб бути готовим їм протистояти.

"Одного дня серед цих нелегальних мігрантів можуть з’явитися "вагнерівці". Чи готові ми до такого виклику? Такої ймовірності теж не можна виключати", – зазначив Науседа.

Литовський президент заявив, що наразі у розвідки нема даних щодо того, що до Білорусі, окрім ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, прибули ще якісь члени його терористичної організації, але до цього слід підготуватись.

"Ми маємо розуміти, що нелегальна міграція, чи інструменталізована міграція, яку використовують такі тирани як Александр Лукашенко чи Владімір Путін – це зовсім інша міграція. І на такий вид міграції теж потрібні рішення", – додав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що наразі достеменно невідома мета переміщення бойовиків групи "Вагнера" до Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як заколот ПВК "Вагнер" у Росії вплинув на ситуацію на фронті, а також – загрозу з боку цих найманців у Білорусі.

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