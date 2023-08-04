Латвия выселяет россиян: в сентябре тысячи представителей РФ получат письма с просьбой выехать из страны

В сентябре тысячи россиян получат письмо с просьбой покинуть Латвию. Речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение вида на жительство в ЕС.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака отметил, что такие письма получат примерно 5-6 тысяч россиян.

"Это люди, которые не изъявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то PMLP просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", - сказал Лидака.

В Министерстве внутренних дел Латвии также подтвердили, что подобные письма готовятся. По предварительным подсчетам, адресатов может быть около 6 тыс.

"Если у человека нет прав находиться в стране, то нужно ехать в страну, где у человека есть право на пребывание. Время для выезда – три месяца. Оно дается для того, чтобы человек мог уехать без спешки. Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и, соответственно, напомнят о том, что нужно выезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, поэтому человека могут оштрафовать", — рассказал заместитель госсекретаря МВД Виллис Витолиньш.

Издание отмечает, что, несмотря на заявления главы МВД Мариса Кучинскиса о том, что полиция не будет ни на кого охотиться, пока неясно, как все будет происходить на самом деле.

В свою очередь, сторонники России в Латвии от общества "Русский голос для Латвии" уже призывают политиков и общественные организации пересмотреть поправки к Закону об иммиграции.

Напомним, в этом году Латвия заставит россиян в возрасте от 17 до 74 лет сдать тест на знание латышского. Иначе могут быть депортированы из страны. Такое решение вызвало бурную реакцию в Кремле, но в Латвии после полномасштабного вторжения России в Украину считают это справедливой защитой национальной безопасности.

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