В Чехии в ресторане включили гимн РФ перед украинскими беженцами: скандал получил продолжение

Заведение общественного питания в Чехии уволило своего сотрудника после того, как беженка из Украины обнародовала видео, на котором слышно, как в ресторане играет российский гимн.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел 2 августа в небольшом городке Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав возле столицы Чехии. В местном ресторане CottonClub Brandýs, который посетила украинка Олеся Кошилко с подругой, официант сначала включил гимн России, а затем сирену воздушной тревоги.

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"Пришли и сделали заказ. Я попросила пароль от Wi-Fi. На что мне официант чех ответил, что интернет только русский. Я сначала не обратила на это внимание, подумала, что он подумал, что я россиянка. Через минут 5 включается гимн России. Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю: "Это гимн России?". На что отвечают: "Да". Я говорю, что я – украинка. На что мне отвечают: "И что?" Начинают смеяться и включают звук сирены", - рассказала Олеся Кошилка "Радио Свобода".

Видео девушки быстро разлетелось в сети и собрало кучу комментариев от украинцев. Учитывая, что инцидент настолько набрал обороты, на него, в конце концов, отреагировал и владелец заведения. Он извинился перед девушкой и уволил своего дерзкого работника.

"Видео набрало более миллиона просмотров. Очень много было негативных отзывов об заведении. После чего позвонил его владелец, извинился, сказал "что сам он за Украину и не понимает, как могло так случиться", – говорит украинка.

По словам девушки, не все работники ресторана поддержали поступок официанта. Остальные – вежливо общались с девушками. После скандала заведение публично обнародовало свою позицию в соцсетях и открестилось от своего дерзкого работника.

"От имени руководства CottonClub Brandýs мы хотим сообщить, что мы не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и отстраняемся от них. После вчерашнего инцидента в нашем ресторане руководство компании решило уволить инициатора, поэтому он больше не является нашим сотрудником. Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которые происходят против Украины", - сообщили в соцсетях заведения.

Несмотря на реакцию ресторана, Олеся говорит, что неприятные ощущения у нее все же остались и не понимает, как официанты могут так поступать с людьми, которые спасались от российской войны.

В Чехии официанты насмехались над украинками, включив гимн России и сирену

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