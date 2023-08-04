F-16 для Украины: в ОП анонсировали важное решение

Западные партнеры пока не согласовали план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Украина вскоре получит решение о поставках западных истребителей F-16.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью УНИАН.

"Я бы не назвал это резкостью. Я бы назвал это настаиванием на позиции Украины. И наши партнеры понимают эти наши заявления, касающиеся оружия или, например, нашего вступления в НАТО", — сказал он.

Жолква отметило западные партнеры пока не согласовали план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. есть, в частности, результаты для Украины можно видеть в широком спектре предоставленной Украине противовоздушной обороны и в решении о начале обучения украинских пилотов.

"Мы точно вскоре получим решение о поставках F-16, а эти самолеты – это также часть закрытия нашего неба", – отметил представитель ОП.

Сегодня Украина уже получила дальнобойное оружие от партнеров и ожидает соответствующего решения от Соединенных Штатов Америки.

"Только уверенными действиями президента Украины мы получим результат. А нашим результатом может быть только победа. Для победы президент будет делать все", — подчеркнул замглавы ОП.

Напомним, что западные партнеры пока не согласовали план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Соединенные Штаты не планируют лоббировать через Конгресс инициативу по поставке оружия Тайваню в рамках бюджетного запроса для помощи Украине.

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