F-16 для України: в ОП анонсували важливе рішення

Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Україна невдовзі отримає рішення про постачання західних винищувачів F-16.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю УНІАН.

"Я б не назвав це різкістю. Я б назвав це наполяганням на позиції України. І наші партнери розуміють ці наші заяви, які стосуються зброї чи, наприклад, нашого вступу до НАТО", - сказав він.

Жовква наголошуо західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.є, що, зокрема, результати для України можна бачити у широкому спектрі наданої Україні протиповітряної оборони та у рішенні про початок навчання українських пілотів.

"Ми точно невдовзі отримаємо рішення про постачання F-16, а ці літаки - це також частина закриття нашого неба", - зауважив представник ОП.

На сьогодні Україна уже отримала далекобійну зброю від партнерів та очікує відповідного рішення від Сполучених Штатів Америки.

"Лише впевненими діями президента України ми отримаємо результат. А нашим результатом може бути лише перемога. Для перемоги президент буде робити все", - наголосив заступник голови ОП.

Нагадаємо, що західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Додамо, що Сполучені Штати не планують лобіювати через Конгрес ініціативу щодо постачання зброї Тайваню в рамках бюджетного запиту для допомоги Україні.

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