Росіяни знову обстріляли лікарню Херсона (фото)

Російська армія у п'ятницю, 4 серпня, обстріляла Херсон. Окупанти знову вдарили по одній з місцевих лікарень.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

"Новий "приліт" по Херсонській лікарні Карабелеша, де росіяни у вівторок вбили своїми ракетами молодого лікаря та поранили медсестру", - йдеться у повідомленні.

Російські війська влучили у внутрішній двір медичного закладу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено будівля моргу. Крімтого, вибито вікна та двері в приймальному відділенні.

Зазначається, що на момент атаки працівники і пацієнти були в укритті. Попередньо, минулося без постраждалих.

Російські війська влучили у внутрішній двір медичного закладу в Херсоні.

Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що окупанти обстріляли місто вночі.

"Одне із влучань відбулося у господарську будівлю патологоанатомічного відділення однієї із лікарень та у будівлю котельні", - повідомив він.

Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні. / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, 1 серпня росіяни вдарили по лікарні Херсона. Внаслідок атаки ворога загинув медик однієї з лікарень, де був "приліт". Поранення, що були несумісними із життям, отримав ЛОР-лікар. Також поранено медичну сестру.

Вже 3 серпня окупанти знову обстріляла Херсон. Росіяни поцілили по торговельному центру та місцевому медичному закладу.

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