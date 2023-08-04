На Закарпатті обвалився дерев'яний міст: туристи впали з висоти 20 метрів

У селі Кваси Рахівського району на Закарпатті у річку впав дерев'яний пішохідний міст. Одна жінка загинула. Крім того, дві людини постраждало.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпатської області.

Інцидент трапився пізно ввечері 3 серпня. У Квасах у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки.

"Внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали три жінки, мешканки Київської області, котрі перебували на відпочинку на Рахівщині", - йдеться у повідомленні.

54-річна постраждала померла у автомобілі швидкої допомоги. Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості було госпіталізовано до Рахівської районної лікарні. Згодом одну з жінок медики відпустили для амбулаторного лікування.

Одна жінка загинула та дві постраждали внаслідок падіння з мосту у селі Кваси Закарпатської області. / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня стався обвал трьох секцій транспортного мосту між селищем Тересва та селом Бедевля Тячівського району. Через це постраждало п'ятеро людей, серед яких є двоє дітей.

За кілька днів було відновлено рух вантажного та легкового транспорту через річку Тересва трасою Н-09 - "Мукачево-Рогатин-Львів".

Читайте також: