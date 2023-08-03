Прогноз погоди на 4 серпня: на Україну насувається спека

У п'ятницю, 4 серпня, в Україні посилиться спека. Місцями температура підніметься до +34°. На заході буде свіжіше через дощову погоду.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень більшості західних областей та на Житомирщині - місцями короткочасні дощі та грози. На решті території України буде малохмарно та без опадів.

Вночі температура повітря в Україні підніметься та становитиме +5-20°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до позначок 29-34° тепла. На крайньому заході країни буде трошки свіжіше - 23-28° тепла. У Карпатах вночі синоптики прогнозують +12-17°, а вдень - 21-26° тепла.

Погода в Києві

На Київщині 4 серпня буде малохмарно, а також без опадів. Вітер переважно південний 5-10 м/с.

У Київській області вночі Температура повітря буде +15-20°, а вдень підніметься до +30-33°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, вдень - +31-33°.

Погода в серпні

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в серпні. Зазначається, що середня температура повітря становитиме +20-25°.У Карпатах - трошки менше: 16-18°. Опади в серпні будуть у межах норми (- 80-100%): 31-73 мм по Україні.

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