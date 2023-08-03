Прогноз погоды на 4 августа: на Украину надвигается жара

В пятницу, 4 августа, в Украине усилится жара. Местами температура поднимется до +34°. На западе будет свежее из-за дождливой погоды.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем большинства западных областей и Житомирской области — местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины будет облачно и без осадков.

Ночью температура воздуха в Украине поднимется и составит +5-20°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до 29-34° тепла. На крайнем западе страны будет немного свежее – 23-28° тепла. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +12-17°, а днем — 21-26° тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области 4 августа будет малооблачно, а также без осадков. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет +15-20°, а днем поднимется до +30-33°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, днем – +31-33°.

Погода в августе

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в августе. Отмечается, что средняя температура воздуха будет +20-25 °. В Карпатах — немного меньше: 16-18 °. Осадки в августе будут в пределах нормы (-80-100%): 31-73 мм по Украине.

Читайте также: