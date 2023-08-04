"Бавовна" в Крыму: первые подробности

В оккупационной администрации полуострова утверждают, что все воздушные цели были сбиты, а жертв и разрушений нет.

В ночь на 4 августа на территории временно оккупированного Крымского полуострова раздались взрывы.

По предварительным данным, атакована нефтебаза.

Как пишут местные Телеграмм-каналы, по городу мчат пожарные машины и кареты скорой помощи. На некоторых улицах пропал свет.

Советник гауляйтера Крыма заявил о сбитии всех целей средствами ПВО. "В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты... Повреждений и пострадавших нет", — заявил представитель оккупационной "администрации" Олег Крючков.

Напомним, в Крыму 2 августа прогремели взрывы в Симферополе и в районе населенных пунктов Гвардейское и Новофедоровка, где расположены военные аэродромы.

Накануне таблоид Sunday Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что британские военные на закрытой базе страны тренируют украинских спецназовцев, чтобы помочь освободить Крым к Рождеству.