"Бавовна" у Криму: перші подробиці 

В окупаційній адміністрації півострова стверджують, що всі повітряні цілі було збито, а жертв і руйнувань немає.

У ніч проти 4 серпня на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи.

За попередніми даними, атакована нафтобаза.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, містом мчать пожежні машини і карети швидкої допомоги. На деяких вулицях зникло світло.

Радник гауляйтера Криму заявив про збиття всіх цілей засобами ППО. "У кількох районах Криму спрацювали системи ППО. Усі об'єкти збиті... Пошкоджень та постраждалих немає", - заявив представник окупаційної "адміністрації" Олег Крючков.

Нагадаємо, у Криму 2 серпня пролунали вибухи у Сімферополі та в районі населених пунктів Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані військові аеродроми.

Напередодні таблоїд Sunday Express із посиланням на власні джерела повідомив, що британські військові на закритій базі країни тренують українських спецпризначенців, щоб допомогти звільнити Крим до Різдва.