Звільнити Крим до Різдва: Британія тренує українських спецпризначенців – ЗМІ

Операція включатиме удари по армії РФ з повітря, суші та моря.

Британські військові тренують елітну українську бригаду спецпризначенців на закритій базі, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва.

Про це 29 липня повідомив британський таблоїд Sunday Express з посиланням на джерела.

За інформацією ЗМІ, понад 2 тисячі українських військових прибули до віддаленого місця в Дартмурі в Англії для участі у спеціальних навчаннях.

Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час як дві інші сили, які не розкривають в публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.

"Операція включатиме удари з повітря, суші та моря, українські спецназівці використовуватимуть технологію для підриву та паралізації російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону", - йдеться у матеріалі.

Операції будуть відбуватись за підтримки нових запасів ракет дальнього радіусу дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.

Навчання проходять в бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон під наглядом Королівської морської піхоти. Вони включають в себе класичні марші з дальнім заходом, за якими слідують атаки ротних груп з використанням бойових патронів. Табір у Окегемптоні – закрите місце для усіх інших військових підрозділів і громадськості.

У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.

"Операція з його (Криму - ред.) відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська… Ми можемо навчити їх нашій тактиці і показати, як користуватися технікою, але успіх буде залежати від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", – зазначило джерело.

Нагадаємо, Кирило Буданов дав чітку відповідь, коли ЗСУ будуть у Криму.

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