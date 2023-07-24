Кабачкова закуска: простий рецепт

Щоб приготувати смачну кабачкову закуску, знадобляться кабачки, шинка, яйце та крохмаль.

Найпростіший варіант такої закуски – це натерти кабачок, нарізати шинку, додати зелень та обсмажити на сковороді.

Складники

кабачок — 1 шт. (невеликий);

шинка — 100 г;

яйце — 1 шт.;

крохмаль — 30 г;

кріп свіжий;

перець чорний мелений;

сіль;

олія.

Приготування

Кабачок помийте, очистіть. Натріть на великій тертці. Посолити і залишити на 10 хвилин. Злийте з кабачка сік, що виділився, злегка відіжміть.

Шинку дрібно наріжте. Кріп подрібніть.

У миску викладіть кабачок, шинку, яйце, крохмаль, кріп, перець. Злегка посоліть. Перемішайте.

Розігрійте сковороду з олією. Викладайте столовою ложкою кабачкову масу і обсмажуйте з двох боків до золотистої скориночки.

Поради

Крохмаль використовуйте кукурудзяний або картопляний.

Можете додати в оладки будь-які інші овочі, наприклад, кукурудзу, перець або цибулю.

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