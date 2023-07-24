Кабачкова закуска: простий рецепт

Щоб приготувати смачну кабачкову закуску, знадобляться кабачки, шинка, яйце та крохмаль.
Найпростіший варіант такої закуски – це натерти кабачок, нарізати шинку, додати зелень та обсмажити на сковороді.
Складники
- кабачок — 1 шт. (невеликий);
- шинка — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- крохмаль — 30 г;
- кріп свіжий;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- олія.
Приготування
Кабачок помийте, очистіть. Натріть на великій тертці. Посолити і залишити на 10 хвилин. Злийте з кабачка сік, що виділився, злегка відіжміть.
Шинку дрібно наріжте. Кріп подрібніть.
У миску викладіть кабачок, шинку, яйце, крохмаль, кріп, перець. Злегка посоліть. Перемішайте.
Розігрійте сковороду з олією. Викладайте столовою ложкою кабачкову масу і обсмажуйте з двох боків до золотистої скориночки.
Поради
- Крохмаль використовуйте кукурудзяний або картопляний.
- Можете додати в оладки будь-які інші овочі, наприклад, кукурудзу, перець або цибулю.
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