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Кабачковая закуска: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
9490
Время на прочтение
1 мин
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Кабачковая закуска: простой рецепт

Кабачковая закуска / Фото: Credits

Чтобы приготовить вкусную кабачковую закуску, понадобятся кабачки, ветчина яйцо и крахмал.

Самый простой вариант такой закуски – это натереть кабачок, нарезать ветчину, добавить зелень и обжарить на сковороде.

Ингредиенты

  • кабачок – 1 шт. (небольшой);
  • ветчина – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • крахмал – 30 г;
  • укроп свежий;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло.

Приготовление

Кабачок помойте, очистите. Натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 10 минут. Слейте с кабачка выделившийся сок, слегка отожмите.

Ветчину мелко нарежьте. Укроп измельчите.

В миску выложите кабачок, ветчину, яйцо, крахмал, укроп, перец. Слегка посолите. Перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы

  • Крахмал используйте кукурузный или картофельный.
  • Можете добавить в оладьи любые другие овощи, например, кукурузу, перец или лук. 

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Дата публикации
Просмотры
9490
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