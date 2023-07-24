Кабачковая закуска: простой рецепт

Чтобы приготовить вкусную кабачковую закуску, понадобятся кабачки, ветчина яйцо и крахмал.

Самый простой вариант такой закуски – это натереть кабачок, нарезать ветчину, добавить зелень и обжарить на сковороде.

Ингредиенты

кабачок – 1 шт. (небольшой);

ветчина – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

крахмал – 30 г;

укроп свежий;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло.

Приготовление

Кабачок помойте, очистите. Натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 10 минут. Слейте с кабачка выделившийся сок, слегка отожмите.

Ветчину мелко нарежьте. Укроп измельчите.

В миску выложите кабачок, ветчину, яйцо, крахмал, укроп, перец. Слегка посолите. Перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы

Крахмал используйте кукурузный или картофельный.

Можете добавить в оладьи любые другие овощи, например, кукурузу, перец или лук.

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