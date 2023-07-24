Кабачковая закуска: простой рецепт

Чтобы приготовить вкусную кабачковую закуску, понадобятся кабачки, ветчина яйцо и крахмал.
Самый простой вариант такой закуски – это натереть кабачок, нарезать ветчину, добавить зелень и обжарить на сковороде.
Ингредиенты
- кабачок – 1 шт. (небольшой);
- ветчина – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- крахмал – 30 г;
- укроп свежий;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло.
Приготовление
Кабачок помойте, очистите. Натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 10 минут. Слейте с кабачка выделившийся сок, слегка отожмите.
Ветчину мелко нарежьте. Укроп измельчите.
В миску выложите кабачок, ветчину, яйцо, крахмал, укроп, перец. Слегка посолите. Перемешайте.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы
- Крахмал используйте кукурузный или картофельный.
- Можете добавить в оладьи любые другие овощи, например, кукурузу, перец или лук.
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