Кабачковая икра: классический рецепт

Многие из нас обожают кабачковую икру.
Для икры используйте любые кабачки, как молодые, так и крупные, но у последних обязательно удаляйте семена. Все ингредиенты измельчаются и обжариваются, а затем перемалываются в блендере. Добавляют сахар, соль и тушат до готовности.
Ингредиенты
- кабачки – 3 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- растительное масло;
- перец черный молотый;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль.
Приготовление
Кабачки, лук и морковь вымойте и очистите.
Морковь натрите на крупной терке. Лук и кабачки мелко нарежьте кубиками.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте кабачки и выложите в миску.
Точно также как и кабачки, обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
Смешайте морковь и лук с кабачками. Добавьте сахар, перец, соль, томатную пасту, чеснок, выдавленный через пресс. Измельчите все в блендере до состояния пюре.
Выложите массу в сотейник и тушите под закрытой крышкой 40 минут после закипания.
Подавайте блюдо к столу как теплым, так и холодным.
Советы
- В процессе приготовления обязательно пробуем икру, все добавляем по своему вкусу.
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