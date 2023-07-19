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Кабачковая икра: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
533
Время на прочтение
1 мин
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Кабачковая икра: классический рецепт

Кабачковая икра: классический рецепт / Фото: Credits

Многие из нас обожают кабачковую икру. 

Для икры используйте любые кабачки, как молодые, так и крупные, но у последних обязательно удаляйте семена. Все ингредиенты измельчаются и обжариваются, а затем перемалываются в блендере. Добавляют сахар, соль и тушат до готовности.

Ингредиенты

  • кабачки – 3 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • растительное масло;
  • перец черный молотый;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль.

Приготовление

Кабачки, лук и морковь вымойте и очистите.

Морковь натрите на крупной терке. Лук и кабачки мелко нарежьте кубиками.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте кабачки и выложите в миску. 

Точно также как и кабачки, обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.

Смешайте морковь и лук с кабачками. Добавьте сахар, перец, соль, томатную пасту, чеснок, выдавленный через пресс. Измельчите все в блендере до состояния пюре.

Выложите массу в сотейник и тушите под закрытой крышкой 40 минут после закипания.

Подавайте блюдо к столу как теплым, так и холодным.

Советы

  • В процессе приготовления обязательно пробуем икру, все добавляем по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
533
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