Кабачковая икра: классический рецепт

Многие из нас обожают кабачковую икру.

Для икры используйте любые кабачки, как молодые, так и крупные, но у последних обязательно удаляйте семена. Все ингредиенты измельчаются и обжариваются, а затем перемалываются в блендере. Добавляют сахар, соль и тушат до готовности.

Ингредиенты

кабачки – 3 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

томатная паста – 1 ст. л.;

растительное масло;

перец черный молотый;

сахар – 1 ст. л.;

соль.

Приготовление

Кабачки, лук и морковь вымойте и очистите.

Морковь натрите на крупной терке. Лук и кабачки мелко нарежьте кубиками.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте кабачки и выложите в миску.

Точно также как и кабачки, обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.

Смешайте морковь и лук с кабачками. Добавьте сахар, перец, соль, томатную пасту, чеснок, выдавленный через пресс. Измельчите все в блендере до состояния пюре.

Выложите массу в сотейник и тушите под закрытой крышкой 40 минут после закипания.

Подавайте блюдо к столу как теплым, так и холодным.

Советы

В процессе приготовления обязательно пробуем икру, все добавляем по своему вкусу.

Читайте также: