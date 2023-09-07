В Кривом Роге на детской площадке обнаружили тело парня

В Кривом Роге на детской площадке во дворе многоэтажки обнаружили тело 22-летнего парня.

Об этом сообщает местное издание Dnepr.info.

Как отмечает издание, тело заметила жительница дома около полуночи. На место сразу вызвали правоохранителей.

Что стало причиной поступка – точно неизвестно. По одной из версий, у погибшего якобы были проблемы со здоровьем и много долгов. Все обстоятельства и причины трагедии будут установлены правоохранителями.

Напомним, в Винницкой области мужчина убил 20-летнюю девушку, которая стала свидетелем преступления.

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