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У Кривому Розі на дитмайданчику виявили тіло хлопця

У Кривому Розі на дитмайданчику виявили тіло хлопця

На дитячому майданчику сталася трагедія / Фото: pixabay.com

Наразі основну версію трагедії з'ясовує поліція.

У Кривому Розі на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки виявили тіло 22-річного хлопця.

Про це повідомляє місцеве видання Dnepr.info.

Як зазначає видання, тіло помітила мешканка будинку близько опівночі. На місце одразу викликали правоохоронців.

Що стало причиною вчинку – точно невідомо. За однією із версій, у загиблого нібито були проблеми зі здоров’ям та купа боргів. Усі обставини та причини трагедії встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік вбив 20-річну дівчину, яка стала свідком злочину.

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