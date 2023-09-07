Зеленський підвищив Буданова у званні до генерал-лейтенанта

У День воєнної розвідки, 7 серпня, Зеленський підвищив Буданова у військовому званні вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв голові Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.

Про це стало відомо з відповідного указу № 564 на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться у тексті указу.

Слід зазначити що президент підвищив Буданова у військовому званні саме в День воєнної розвідки, 7 вересня. Це вже друге підвищення очільника ГУР від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У квітні минулого року Буданов отримав військове звання генерал-майора.

Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов оригінально привітав із професійним святом українську військову розвідку, знявши це вітання на відео.

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