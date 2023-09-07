Про що свідчить удар по Костянтинівці в день візиту Блінкена — генерал США

Бен Годжес не розуміє, чому хтось ще вважає Путіна надійним партнером для переговорів.

Обстріл російськими окупантами цивільних у місті Костянтинівка Донецької області показує, що президенту РФ Володимиру Путіну довіряти не можна.

Таку заяву зробив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.

Він наголосив, що у зв’язку з цим прийшов час, щоб Пентагон надав Україні ракети великої дальності ATACMS.

“Путін запускає ракету по зернових складах у день зустрічі з Ердоганом в Сочі. Він завдає ракетного удару, вбивши 16 невинних українських мирних жителів у день візиту держсекретаря США Блінкена в Україну. Чому хтось бачить у Путіні надійного партнера для будь-яких переговорів?”, — задається риторичним питанням Годжес.

Що відомо про ракети ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів, пише виробник.

Це клас ракет “земля-земля”, тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.

Атака на Костянтинівку

Вдень 6 вересня російська окупаційна армія завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області. Росіяни атакували людне місце - місцевий центральний ринок.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що деякі тіла, на жаль, розірвало, а тому було призначено експертизи ДНК. За його словами, наймолодшому загиблому було 18 років, а найстаршій жертві - 83. До слова, на вечір 6 вересня в поліції інформували про 17 смертей, а також 33 поранених людей.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що російська терористична армія завдала удару по ринку, бо має невдачі на фронті. За його словами, ця атака РФ була цілеспрямована.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Людей просто розірвало. В МВС шокували подробицями удару по Костянтинівці

Читайте також: