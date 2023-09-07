Ідеальний секс – скільки має тривати статевий акт

Вчені провели своє дослідження та визначили, що секс має тривати близько десяти хвилин, щоб задоволення отримали обидва партнери. А на підставі проведеного опитування чоловіків і жінок визначили оптимальну тривалість – це приблизно 7 хвилин. Аби дізнатися, скільки має тривати секс, щоб пара отримала максимальне задоволення від акту – читайте далі.

Результати опитування: скільки має тривати секс

Опитані пари дають різні відповіді щодо тривалості статевого акту. Люди кажуть, якщо це виходить за межі тринадцяти хвилин, то це «вже дуже довго», а секс, який триває 1-2 хвилини – «занадто швидкий». Деякі опитувані фантазували, що статевий акт має тривати всю ніч. На думку дослідників, така позиція може бути причиною розчарування й незадоволеності одного чи обох партнерів.

Класифікація сексологів: скільки триває статевий акт

На підставі реалістичних даних сексологи класифікували тривалість статевого акту, поділивши його на кілька видів.

1. Короткотривалий статевий акт триває 1-2 хвилини.

2. Довготривалий статевий акт – 13-15 хвилин.

3. Оптимальний статевий акт триває 6-13 хвилин.

Читайте також:

Вагінальний оргазм: сексологиня розповіла, де і як шукати блаженства

Як зробити пеніс більшим: 8 способів дієвих і не дуже