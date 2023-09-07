В Україні стартували курси, де навчатимуть робити боєприпаси для безпілотників

В Україні створили курси підвищення кваліфікації, під час яких учасники вивчатимуть конструкції сучасних боєприпасів до БПЛА.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з двома провідними закладами вищої освіти розпочало перший пілотний навчальний курс для виробників та експлуатантів боєприпасів для БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

Зазначається, що у навчанні, зокрема, беруть участь представники відповідних відомств та військовослужбовці, які безпосередньо використовуватимуть вироби на фронті.

Після закінчення курсів слухачі отримають свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації, навчальною програмою яких передбачено:

вивчення конструкції сучасних боєприпасів до БПЛА,

навички поводження з продуктами спецхімії,

забезпечення безпеки при поводженні з боєприпасами,

отримання практичного досвіду з первинної медичної допомоги.

Перша група із 27 слухачів уже розпочала шеститижневе навчання. До кінця 2023 року курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА пройдуть понад 100 співробітників відповідних установ, відомств та підприємств.

Нагадаємо, українські захисники незабаром отримують понад 270 ударних безпілотників Vampire від українського проєкту "Армії дронів". Вони можуть нести до 15 кг корисного навантаження.

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