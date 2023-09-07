Росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя Херсонщини

У четвер, 7 вересня, російські війська атакували з безпілотника місцевого жителя в селі Одрадокамʼянка Херсонської області.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

"Окупанти атакували з безпілотника цивільного в Одрадокамʼянці", - йдеться у дописі.

Зазначається, що росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет. Він зазнав поранення голови та грудної клітки.

Постраждалий зараз перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині в Білозерці під обстріл росіян потрапила родина. Окупанти вдарили просто по людських помешканнях. Внаслідок атаки 35-річний чоловік загинув на місці "прильоту".

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