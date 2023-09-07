У Запоріжжі пролунав вибух: в ОВА повідомили про удар балістикою по району

У четвер, 7 вересня, у Запоріжжі знову пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу. В Запорізькому районі стався "приліт".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові групи.

"У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що вибух був дуже потужним.

Повітряна тривога у Запорізькій області триває від 10:05. Очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив про небезпеку російських ударів балістикою.

"Загроза використання балістичного озброєння, зокрема для Запорізької області та міста Запоріжжя", - наголосив він.

Вже згодом Малашко наголосив, що окупанти поцілили по Запорізькому району. Він просить людей залишатися в укриттях, бо тривога триває.

"Попередньо, відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби", - повідомив він.

Нагадаємо, 6 вересня росіяни завдали ракетного удару по місту Запоріжжя. Під час тривоги в обласному центрі пролунали потужні вибухи.

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