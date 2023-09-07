Із Мессі, але без Роналду: France Football оголосив номінантів на "Золотий м'яч-2023"

Кріштіану Роналду вперше за 20 років не потрапив до списку претендентів на престижну нагороду.

Видання France Football опублікувало повний список із 30 номінантів на "Золотий м'яч" 2023 року.

Як і очікувалося, до нього увійшли головні претенденти на приз – форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі, бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.

А ось португальцю Кріштіану Роналду, який нині виступає за саудівський "Аль-Наср", не знайшлося місця у цьому списку. 38-річний форвард не опинився серед номінантів на головну індивідуальну нагороду у світовому футболі вперше за останні за 20 років.

Востаннє португалець не був номінований на "Золотий м'яч" ще 2003 року. Тоді приз отримав чеський півзахисник "Ювентуса" Павло Недвед.

Список претендентів на "Золотий м'яч-2023": Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті"), Ніколо Барелла ("Інтер"), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид), Карім Бензема ("Аль-Іттіхад"), Яссін Буну ("Аль-Хіляль"), Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Ілкай Гюндоган ("Барселона"), Йошко Гвардіол ("Манчестер Сіті"), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Гаррі Кейн ("Баварія"), Рандал Коло-Муані (ПСЖ), Хвіча Кварацхелія ("Наполі"), Роберт Левандовські ("Барселона"), Еміліано Мартінес ("Астон Вілла"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі ("Інтер" Маямі), Кім Мін Дже ("Баварія"), Лука Модріч ("Реал" Мадрид), Джамал Мусіала ("Баварія"), Мартін Едегор ("Арсенал"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Віктор Осімген ("Наполі"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Букайо Сака ("Арсенал"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид).

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2023" відбудеться 30 жовтня в паризькому театрі "Шатле".

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" є Мессі, який отримував цей приз сім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Найближчий переслідувач аргентинця – португалець Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За період від 2008 року гегемонію Мессі та Роналду зуміли перервати лише хорват Лука Модріч (2018) і француз Карім Бензема (2022). Додамо, що 2020 року головним претендентом на "Золотий м'яч" був польський нападник Роберт Левандовські, але вручення нагороди скасували через пандемію коронавірусу.

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